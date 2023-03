Les dragons de Noailles, orchestre d’harmonie de Maintenon Parc du château de Maintenon Maintenon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Les dragons de Noailles, orchestre d’harmonie de Maintenon Parc du château de Maintenon, 4 juin 2023, Maintenon. Les dragons de Noailles, orchestre d’harmonie de Maintenon Dimanche 4 juin, 16h00 Parc du château de Maintenon Entrée gratuite L’orchestre d’Harmonie de Maintenon, « Les Dragons de Noailles », s’installent dans l’avant-cour pour donner son Concert de Printemps. Parc du château de Maintenon 2 place Aristide-Briand 28130 Maintenon Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le Château de Maintenon, datant du XIIIe siècle, a appartenu successivement aux seigneurs de Maintenon jusqu’au XVIe siècle puis à Jean Cottereau, surintendant des finances de Louis XIV. En 1674, Françoise d’Aubigné, future Madame de Maintenon rachète l’ensemble du domaine grâce au soutien financier du roi Louis XIV qui fait réaliser des travaux, notamment le jardin, dessiné par Le Nôtre (30 ha), et le grand canal qui passe sous l’aqueduc. Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, flêchage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

