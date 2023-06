Parc de Lesquiffiou – JEP 2023 Parc du Château de Lesquiffiou Pleyber-Christ, 16 septembre 2023, Pleyber-Christ.

Parc de Lesquiffiou – JEP 2023 16 et 17 septembre Parc du Château de Lesquiffiou Entrée du parc 5€ – gratuit pour les enfants / Murder party 20€ sur inscription uniquement.

Nouveauté – Histoire contée

Découvrez le parc de Lesquiffiou au travers d’une histoire contée par Sylvie Guilment. Depuis 20 ans, Sylvie promène ses histoires avec poésie et tendresse, du Poitou en passant par l’Alsace et cette année à Lesquiffiou. Les tonalités de ces histoires varient selon la saison ou la couleur du ciel, alors partez pour un voyage sensoriel à la découverte du pigeonnier et du chêne tricentenaire du parc.

Samedi 16 septembre – Visite libre et chasse aux trésors de 14h à 17h30. Histoire contée à 15h30 et 16h30. Murder party à 20h (inscription obligatoire au 06 13 23 65 90 ou par mail : melie.dechabannes@gmail.com)

Dimanche 17 septembre – Visite libre et en musique. Chasse aux trésors de 14h à 17h30. Histoire contée à 14h30, 15h30 et 16h30.

Parc du Château de Lesquiffiou 4 Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne 06 13 23 65 90 melie.dechabannes@gmail.com Lesquiffiou est une propriété familiale située sur la commune de Pleyber-Christ.

Le château actuel a probablement été construit sur les fondations d’un manoir gothique – les premiers vestiges du site datent quant à eux du XIIIe siècle. La particularité du château réside dans son architecture, avec sa façade avant datant de la fin du XIXe siècle et sa façade arrière datant du XVIIIe siècle. Cette demeure bénéficie d’un parc à la française et d’un parc forestier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Philippe de Chabannes