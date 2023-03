Visite libre du parc du château de Lathan Parc du Château de Lathan Noyant-Villages Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

Visite libre du parc du château de Lathan Parc du Château de Lathan, 4 juin 2023, Noyant-Villages. Visite libre du parc du château de Lathan Dimanche 4 juin, 11h00 Parc du Château de Lathan tarif : 3€ / adulte >12 ans et 1€/ enfant de 3 à 12 ans Le parc de Lathan classé monument historique, comprend deux parties bien distinctes : un parc à la française d’esprit le Nôtre et un parc à l’anglaise ou parc romantique. Un accueil sera prévu à l’entrée du château de Lathan et les visiteurs munis des explications et d’un plan se promèneront librement dans le parc Parc du Château de Lathan Château de Lathan 49490 Breil Noyant-Villages Noyant-Villages 49490 Breil Maine-et-Loire Pays de la Loire Promenade dans le Parc de Lathan le long d’un canal de 500 m, la première partie étant un Parc à la Française, la 2ème partie : Parc à l’anglaise avec des souterrains et des fabriques à découvrir Parking à l’entrée de l’avenue du Château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages Autres Lieu Parc du Château de Lathan Adresse Château de Lathan 49490 Breil Noyant-Villages Ville Noyant-Villages Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Parc du Château de Lathan Noyant-Villages

Parc du Château de Lathan Noyant-Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyant-villages/

Visite libre du parc du château de Lathan Parc du Château de Lathan 2023-06-04 was last modified: by Visite libre du parc du château de Lathan Parc du Château de Lathan Parc du Château de Lathan 4 juin 2023 Noyant-Villages Parc du Château de Lathan Noyant-Villages

Noyant-Villages Maine-et-Loire