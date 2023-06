Spectacles sons et lumières Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye Catégories d’Évènement: Savigny-sous-Faye

Vienne Spectacles sons et lumières Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, 18 juin 2022, Savigny-sous-Faye. Spectacles sons et lumières 18 juin – 10 septembre 2022, les samedis Parc du château de la Victoresse Entrée avec réservation obligatoire au 07 66 24 17 11 :

-10 euros pour les « son et lumière » des samedis ;

-15 euros pour les évènements du dimanche avec réservation (18 euros sur place)

5 euros pour les enfants jusqu’à 14 ans L’association SAVIGNY LES LEGENDES propose

*tous les samedis soirs du 18 juin au 17 septembre, à 21 heures, des spectacles son et lumière, différents tous les samedis, dans le parc du château de la Victoresse à SAVIGNY SOUS FAYE.

*les premiers dimanches de mois, en journée cette fois des évènements. Avec en première dimanche 3 juillet un concert symphonique, l’harmonie de Lencloitre et de nombreuses animations pour les petits et les grands. L’assurance de passer une bonne soirée et d’en prendre plein les yeux ! Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 24 17 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T21:00:00+02:00 – 2022-06-18T22:30:00+02:00

2022-09-10T21:00:00+02:00 – 2022-09-10T22:30:00+02:00 SON ET LUMIERE concert Détails Catégories d’Évènement: Savigny-sous-Faye, Vienne Autres Lieu Parc du château de la Victoresse Adresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Ville Savigny-sous-Faye Departement Vienne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye

Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-sous-faye/

Spectacles sons et lumières Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye 2022-06-18 was last modified: by Spectacles sons et lumières Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye 18 juin 2022