Trébry Parc du château de la Touche, 3 juin 2023, Trébry. 3 et 4 juin Parc du château de la Touche Parc du château de la Touche Château de la Touche, 22510, Trébry, Côtes d’Armor, Bretagne, France Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 42 61 30 https://www.parc-renaissance.com Le Château construit dans le style de la Renaissance bretonne, et son parc sont nichés dans un paysage de collines, entouré de rivières et de lacs. Le parc a été complètement aménagé depuis 10 ans, en interprétant de façon moderne les éléments fondamentaux de la Renaissance. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

