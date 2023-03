Exposition de photos d’oiseaux parc du château de la Source à Rocheservière Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Exposition de photos d’oiseaux parc du château de la Source à Rocheservière, 3 juin 2023, Rocheservière. Exposition de photos d’oiseaux 3 et 4 juin parc du château de la Source à Rocheservière Entrée libre Exposition de photos: Les oiseaux du jardin (Association Objectif Photos – Rocheservière) parc du château de la Source à Rocheservière 02 rue de Bretagne 85620 Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Visite libre d’un parc du 19ème siècle avec son jardin de roses parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 Bruno Beziau

