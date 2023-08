Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon Parc du château de La Loyère Fragnes-la-Loyère Catégories d’Évènement: Fragnes-La Loyère

Dimanche 17 septembre, 14h00
Parc du château de La Loyère
Entrée libre

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l'association L'Outil en Main du Grand Chalon, où 25 bénévoles initient les enfants, à partir de 9 ans, aux métiers manuels artisanaux et du patrimoine : zinguerie, peinture, menuiserie, soudure/métal, cuisine, couture, mosaïque, photographie, électricité, bobinage, vitrail, vitrage, mécanique automobile. Des démonstrations pourront être réalisées.

Parc du château de La Loyère
9 route du Château, 71530 La Loyère
Fragnes-la-Loyère
71530 La Loyère
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Le Grand Chalon

