Visite découverte du parc de la Grange aux Champs Parc du Château de la Grange aux Champs Nettancourt Catégories d’évènement: Meuse

Nettancourt

Visite découverte du parc de la Grange aux Champs Parc du Château de la Grange aux Champs, 3 juin 2023, Nettancourt. Visite découverte du parc de la Grange aux Champs 3 et 4 juin Parc du Château de la Grange aux Champs Visite libre adultes 3 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, nos amis les chiens autorisés seulement en laisse. A 15h, visite guidée 5€ (1h à 1h30) Environnés des fleurs du printemps et notamment des pivoines, au milieu des ondes bondissantes, les statues des dieux gréco-latins trônent imperturbables… Parc du Château de la Grange aux Champs Château de La Grange aux Champs, Nettancourt, Meuse, Grand Est Nettancourt 55800 Meuse Grand Est 06 72 85 54 30 http://www.la-grange-aux-champs.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0672855430 »}] Parc pittoresque construit autour du château, se déclinant entre collines et vallons prétextes à fabriques, étang, réservoir, canaux, ruisseaux, pièces d’eau, sur lesquelles veillent les statues de Neptune, Amphytrie, ainsi qu’une élégante naïade. De nombreux hydrangéas ébauchent une collection en devenir. Parking à l’entrée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 libre de droit

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Nettancourt Autres Lieu Parc du Château de la Grange aux Champs Adresse Château de La Grange aux Champs, Nettancourt, Meuse, Grand Est Ville Nettancourt Departement Meuse Age max 99 Lieu Ville Parc du Château de la Grange aux Champs Nettancourt

Parc du Château de la Grange aux Champs Nettancourt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nettancourt/

Visite découverte du parc de la Grange aux Champs Parc du Château de la Grange aux Champs 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du parc de la Grange aux Champs Parc du Château de la Grange aux Champs Parc du Château de la Grange aux Champs 3 juin 2023 Nettancourt Parc du Château de la Grange aux Champs Nettancourt

Nettancourt Meuse