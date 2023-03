Du classicisme au romantisme, l’évolution dans l’art des jardins Parc du château de La Droitière, 3 juin 2023, Mauves-sur-Loire.

Venez découvrir dans une commune en bord de Loire (Mauves, 44) les 11ha du parc de La Droitière en visite libre ou guidée (départ 10h30-14h30 et 16h30 sans supplément).

Le noyau classique des XVII et XVIII est entouré des scènes créées à la fin du XIXème siècle, dans l’esprit anglo-chinois, par Jules Verne et son beau-frère.

Seul entre amis ou en famille, venez profiter d’un lieu paisible et ressourçant. Vous pourrez, à l’aide de nombreux panneaux pédagogiques en apprendre plus sur la faune et la flore du parc.

Samedi un bain de nature ou sylvothérapie vous est proposé, avec supplément, de 10h15 à 13h15. Inscription obligatoire sur le site www.chateaudeladroitiere.fr.

Dimanche exposition de Laurent Cariou peintre naturaliste de 10h à 18h30.

Renseignements au 0612684011 ou sur www.chateaudeladroitiere.fr

Parc du château de La Droitière 330 rue des Frères Fleury 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire Initié aux XVII et XVIII siècles dans le style classique le parc de La Droitière est agrandi et réaménagé au XIX dans l'esprit anglais par Victor Fleury et son beau-frère Jules Verne. Parkings

©Les amis de La Droitière