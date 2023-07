Soirée Cinéma en plein air « Les Nuits Entoilées » Parc du Château de Kerlevenan Sarzeau, 2 août 2023, Sarzeau.

Soirée Cinéma en plein air « Les Nuits Entoilées » Mercredi 2 août, 18h00 Parc du Château de Kerlevenan Tarif libre à partir de 5 euros pour accéder aux animations dès 18h

Gratuit pour les moins de 10 ans et à partir de 22h15 pour la projection du film « Le Chêne »

LES NUITS ENTOILÉES de LA P’ART BELLE

MERCREDI 2 AOÛT, dès 18h, pour petits et grands !

Le magnifique Domaine de Kerlevenan accueillera « Les Nuits Entoilées », soirées originales construites autour de la projection d’un film en plein air et pour tout public !

Au programme :

◆ Balade nature avec Jeanne Marty (inscription conseillée)

◆ Concert de JP NATAF https://youtu.be/J2ILPa8bimA?t=55

◆ Dégustation de vin nature « La vie est trop courte pour boire du Muscadet » avec Damien du Vin au Vert

◆ Ateliers découverte pour enfants

◆ Exposition photographique par Jimmy Mettier / Les Contemplatifs de l’éphémère

◆ Rencontre avec Maxime de Rostolan, agroécologiste entrepreneur (en partenariat avec Pioche !)

◆ Projection en plein air du film « Le Chêne » (dès 5 ans, réalisation Laurent Charbonnier, Michel Seydoux) par Cin’Etoiles, à partir de 22h15

https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g

∼

Plus d’informations : https://lapartbelle.bzh

Parc du Château de Kerlevenan Kerlevenan, 56370, Sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 [{« type »: « email », « value »: « contact@lapartbelle.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://app.imagina.com/la-p-art-belle/319723 »}] [{« data »: {« author »: « Bruxelles Ma Belle », « cache_age »: 86400, « description »: « Su00e9lectionnez la HD ! rnhttp://www.bruxellesmabelle.net/artistes/jpnatafrnhttp://www.facebook.com/bruxellesmabellemusicvideosrnrn – 22 Aou00fbt 2010 – Bruxelles – Mont des Arts – Galerie AME- Jp Nataf et ses deux musiciens s’invitent dans une ancienne pharmacie du du00e9but XXu00e8me transformu00e9e en galerie d’Art. rn »Viens me le dire » est tiru00e9 de son deuxiu00e8me album solo « Clair ». rnVoici donc le premier extrait de cette session bruxelloise.rnrnPlus de vidu00e9os sur le site www.bruxellesmabelle.netrnet sur FACEBOOK : http://www.facebook.com/pages/wwwbruxellesmabellenet/107591832616730?ref=mf%0D », « type »: « video », « title »: « Jp Nataf – Viens me le dire – Session Live par « Bruxellesmabelle.net » 1/2″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/J2ILPa8bimA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=J2ILPa8bimA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPKqtsiZHFRNzF9yAAz87ZQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 55 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/J2ILPa8bimA?t=55 »}, {« data »: {« author »: « Gaumont », « cache_age »: 86400, « description »: « Il u00e9tait une fois lu2019histoire du2019un chu00eane, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film du2019aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : u00e9cureuils, balanins, geais, fourmis, mulotsu2026. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinu00e9e autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protu00e8ge de ses racines jusquu2019u00e0 sa cime. Une ode pou00e9tique u00e0 la vie ou00f9 la nature est seule u00e0 su2019exprimer.nnUn film de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux. Au cinu00e9ma le 23 fu00e9vrier 2022. », « type »: « video », « title »: « LE CHu00caNE – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/t0x92ZJqU7g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKnyzIyfL5Zj7cHhcC6bTyg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g »}, {« link »: « https://lapartbelle.bzh »}] Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française Les communs de la même époque sont aussi entourés d’essences diverses d’arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d’hortensias et de camélias.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T18:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

2023-08-02T18:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

© Maxime Le Clanche