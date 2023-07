Soirée cinéma en plein air « Les Nuits Entoilées » Parc du Château de Kerlevenan Sarzeau, 5 juillet 2023, Sarzeau.

Soirée cinéma en plein air « Les Nuits Entoilées » Mercredi 5 juillet, 18h00 Parc du Château de Kerlevenan Tarif libre à partir de 5 euros dès 18h pour accéder à toutes les animations, gratuit à partir de 22h15 (projection du film) et pour les moins de 10 ans.

LES NUITS ENTOILÉES de LA P’ART BELLE

MERCREDI 5 JUILLET, dès 18h, pour petits et grands !

Le magnifique Domaine de Kerlevenan accueillera « Les Nuits Entoilées », soirées originales construites autour de la projection d’un film en plein air et pour tout public !

Au programme :

◆ Balade nature avec Aurélie Dethy (inscription conseillée)

◆ Fanfare Back Beat Brass Band

◆ Dégustation de vin nature « La vie est trop courte pour boire du Muscadet » avec Damien du Vin au Vert

◆ Ateliers découverte pour enfants

◆ Exposition photographique par Jimmy Mettier / Les Contemplatifs de l’éphémère

◆ Rencontre avec Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, fondateurs de UNDER THE POLE (en partenariat avec Pioche !)

◆ Projection en plein air du film « Océans » (dès 8 ans, réalisation Jacques Cluzaud, Jacques Perrin) par Cin’Etoiles, à partir de 22h15

∼

Plus d’informations : https://lapartbelle.bzh

Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française Les communs de la même époque sont aussi entourés d'essences diverses d'arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d'hortensias et de camélias.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:59:00+02:00

© Maxime Le Clanche