Visite du parc du Château de Juvigny Parc du Château de Juvigny, 4 juin 2023, Juvigny. Visite du parc du Château de Juvigny Dimanche 4 juin, 14h00 Parc du Château de Juvigny Entrée libre Parc du Château de Juvigny 8 avenue du Château, Juvigny, Marne, Grand Est Juvigny 51150 Marne Grand Est Bâti au début du XVIIIe siècle, le château de Juvigny possède encore une grande partie du tracé de son parc d’origine, tracé dont le plan est conservé sur place. Parking privé d’accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

