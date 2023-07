Les rendez-vous d’été : Concert violoncelles, accordéon et chant Parc du Château de Gromesnil Saint-Romain-de-Colbosc, 8 juillet 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc,Seine-Maritime

Du 2 juillet au 2 septembre, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

L’École de musique et de danse intercommunale vous a concocté un programme étonnant. D’un « Duo pour violoncelles » d’Offenbach au « Libertango » de Piazzola, d’un extrait de la quatrième suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach à une mélodie de Fauré, venez découvrir et redécouvrir ces pièces incontournables dans le cadre magnifique du parc du Château de Gromesnil. Rendez-vous pour un moment musical d’exception.

École de musique et de danse intercommunale – Parc du Château de Gromesnil, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles).

Parc du Château de Gromesnil

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



From July 2 to September 2, some twenty shows and cultural events invite residents of the urban community of Le Havre Seine Métropole to enjoy a joyful and original program, free of charge for the whole family.

The Intercommunal School of Music and Dance has put together an astonishing program. From Offenbach?s « Duo pour violoncelles » to Piazzola?s « Libertango », from an extract of Johann Sebastian Bach?s fourth suite for solo cello to a melody by Fauré, come and discover and rediscover these essential pieces in the magnificent setting of the Château de Gromesnil park. Join us for an exceptional musical experience.

École de musique et de danse intercommunale – Parc du Château de Gromesnil, Saint-Romain-de-Colbosc

Duration: 1 hour

Free admission (subject to availability)

Del 2 de julio al 2 de septiembre, una veintena de espectáculos y manifestaciones culturales invitan a los habitantes de la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole a disfrutar de una programación alegre y original, gratuita para toda la familia.

La Escuela Intercomunal de Música y Danza ha preparado un programa sorprendente. Del « Dúo de violonchelos » de Offenbach al « Libertango » de Piazzola, de un extracto de la cuarta suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach a una melodía de Fauré, venga a descubrir y redescubrir estas piezas esenciales en el magnífico recinto del castillo de Gromesnil. Únase a nosotros para vivir una experiencia musical excepcional.

Escuela intercomunal de música y danza – Parc du Château de Gromesnil, Saint-Romain-de-Colbosc

Duración: 1 hora

Entrada gratuita (según disponibilidad)

Vom 2. Juli bis zum 2. September laden rund zwanzig kulturelle Aufführungen und Animationen die Einwohner der Stadtgemeinschaft Le Havre Seine Métropole ein, kostenlos und mit der ganzen Familie ein fröhliches und originelles Programm zu genießen.

Die interkommunale Musik- und Tanzschule hat ein erstaunliches Programm für Sie zusammengestellt. Von einem « Duo für Violoncelli » von Offenbach bis zum « Libertango » von Piazzola, von einem Auszug aus der vierten Suite für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach bis zu einer Melodie von Fauré – entdecken Sie diese unumgänglichen Stücke in der herrlichen Umgebung des Schlossparks von Gromesnil und lernen Sie sie neu kennen. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen musikalischen Moment.

Interkommunale Musik- und Tanzschule – Parc du Château de Gromesnil, in Saint-Romain-de-Colbosc

Dauer: 1 Std

Freier und kostenloser Zugang (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

