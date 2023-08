Concert : Wazz Parc du château de Grand Champ Tanis, 16 septembre 2023, Tanis.

Concert : Wazz Samedi 16 septembre, 16h00 Parc du château de Grand Champ

à l’occasion des Journées du patrimoine, la mairie de Tanis offre un concert gratuit au Parc du chateau de Grand champ e samedi 16 septembre à 16h. Il sera également possible de visiter le Parc le samedi et dimanche de 14h à 18h.

Parc du château de Grand Champ 1 rue de Noyant, 50170 Tanis Tanis 50170 Manche Normandie 0675033078 Le Château de Grand champ a une longue histoire avec la co création du jardin des plantes d’Avranches , la co création de la poire luise bonne d’avranches par le propriétaire des lieux, un pigeonnier qui a servi de modèle au pigeonnier du jardin des plantes est à voir, l’arbre de la victoire planté à la fin de la révolution, une orangerie typique est à visiter. Des panneaux explicatifs et des flyers seront à disposition du publlic port du masque ety distanciation obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Mairie de Tanis