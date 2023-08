Visite libre du parc Parc du château de Grand Champ Tanis, 16 septembre 2023, Tanis.

Visite libre du parc 16 et 17 septembre Parc du château de Grand Champ

Venez visiter le parc du château de Grand champ à Tanis. Ce lieu est à la fois historique et offre une végétation intéressante autour de son étang.

Parc du château de Grand Champ 1 rue de Noyant, 50170 Tanis Tanis 50170 Manche Normandie 0675033078 Le Château de Grand champ a une longue histoire avec la co création du jardin des plantes d’Avranches , la co création de la poire luise bonne d’avranches par le propriétaire des lieux, un pigeonnier qui a servi de modèle au pigeonnier du jardin des plantes est à voir, l’arbre de la victoire planté à la fin de la révolution, une orangerie typique est à visiter. Des panneaux explicatifs et des flyers seront à disposition du publlic port du masque ety distanciation obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Tanis