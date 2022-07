Concert du groupe « la Mafia Normande » Parc du château de Grand Champ Tanis Catégories d’évènement: Manche

Concert du groupe « la Mafia Normande » Parc du château de Grand Champ, 18 septembre 2022, Tanis. Concert du groupe « la Mafia Normande » Dimanche 18 septembre, 19h00 Parc du château de Grand Champ Parc de Grand champ et conférence concert sur la mémoire de guerre et la libération à Tanis durant la 2ème guerre mondiale Parc du château de Grand Champ 1 rue de Noyant, 50170 Tanis Tanis 50170 Manche Normandie port du masque ety distanciation obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition

0675033078 Le Château de Grand champ a une longue histoire avec la co création du jardin des plantes d’Avranches , la co création de la poire luise bonne d’avranches par le propriétaire des lieux, un pigeonnier qui a servi de modèle au pigeonnier du jardin des plantes est à voir, l’arbre de la victoire planté à la fin de la révolution, une orangerie typique est à visiter. Des panneaux explicatifs et des flyers seront à disposition du publlic Programme :

samedi et dimanche visite libre du Parc de Grand-champ de 14h à 18h

puis le dimanche à 18h : conférence sur la mémoire de guerre à Tanis et la libération durant la 2èmme Guerre mondiale suivie à 19h d’un concert du groupe « la Mafia Normande ».

