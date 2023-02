Visite libre du parc du château de Fontaine-la-Soret Parc du château de Fontaine-la-Soret, 2 juin 2023, Nassandres-sur-Risle.

Visite libre du parc du château de Fontaine-la-Soret 2 – 4 juin Parc du château de Fontaine-la-Soret

Rendez-vous aux jardins 2023

Parc du château de Fontaine-la-Soret 4 place de l’église, Fontaine-la-Soret, 27550 Nassandres-sur-Risle Fontaine-la-Soret, Nassandres-sur-Risle 27550 Eure Normandie Bernay D613 – à droite 10 km – Place de la mairie – Eglise – portail blanc

06 18 66 38 81 http://www.fontainelasoret.info Parc et jardins de 14ha se divisant en trois temps: parc classique de feuillus puis jardin remodelé par Russel Page dans les années 1960-1970: bassins, jardins clos….et enfin jardin romantique autour d’un étang de 400m de long crée dans la seconde moitié du XIXe s. par Victor Crombes.

Le Parc du Château de Fontaine-la-Soret se divise en trois parties distinctes: de l’entrée au chateau, hêtres centenaires et allées de tilleuls ponctuées d’ifs en cône puis, l’intervention du paysagiste Russel Page avec ses haies et chambres d’ifs, ses bassins, son jardin de fleurs à l’anglaise, sa charmille en demi-cercle et surtout le Cèdre du Liban planté vers 1770 … puis en descendant vers l’étang, serpentines et cascades, chaumière normande et en remontant une grande allée à l’italienne avec ses taxus et rosa rugosa.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

Madame Irène CHARDON