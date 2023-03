parc et jardin du château de Fonbeauzard parc du château de Fonbeauzard Launaguet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

parc et jardin du château de Fonbeauzard parc du château de Fonbeauzard, 3 juin 2023, Launaguet. parc et jardin du château de Fonbeauzard 3 et 4 juin parc du château de Fonbeauzard 5€ par personne, gratuit moins de 18 ans et personnes en situation de handicap Découverte de ce parc paysager d'environ 40 ha, véritable ilôt de fraicheur dans la ville étalée, dont la composition actuelle remonte au milieu du XIXème siècle, et des jardins récemment créés autour de la maison de campagne où vécut la famille paternelle de Camille et Madeleine de Malaret, les Petites filles modèles de la Comtesse de Ségur, qui venaient ici en vacances. Présentation de l'évolution du jardin et des projets en cours. parc du château de Fonbeauzard route de Bessières 31140 Fonbeauzard Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-03T12:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T12:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©chateaudeFonbeauzard

