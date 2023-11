Exposition photos « Sveit, l’âme de l’Islande » Parc du château de Flers Flers, 15 novembre 2023, Flers.

Du mercredi 15 novembre 2023 au dimanche 10 mars 2024, Flers accueille, dans le cadre du festival Les Boréales consacré à la culture nordique en Normandie, quarante photographies (portraits et paysages) du photographe Bruno Compagnon. Celle-ci est à découvrir en extérieur sur la grande pelouse du parc du château.

Bruno Compagnon documente le monde rural avec ses images depuis plus de trente ans. Ce photographe humaniste a passé dix ans comme reporter photographe dans la presse avant de cofonder l’agence photographique SagaPhoto en 2007. Ses photographies ont été publiées dans de nombreux magazines nationaux et internationaux, et il a également réalisé des expositions en Islande et en France.

Passionné par l’Islande, il y a trouvé une source inépuisable d’inspiration, capturant les paysages uniques et la vie rurale de l’île. Ses images noir et blanc transmettent la beauté et l’authenticité de ce pays fascinant, reflétant la splendeur de ses paysages et la chaleur de sa culture traditionnelle.

Sveit, l’âme de l’Islande

« Sveit est un mot intraduisible dans une autre langue que l’islandais. Sveit est ce qui vous relie à la terre, à l’histoire, à la nature, à l’humanité… » Bill Holm

Le premier voyage du photographe Bruno Compagnon en Islande, en 2009 est pour lui une révélation. La découverte de cette île de 370 000 habitants, située à la limite du cercle polaire, est un véritable choc visuel. Il tombe amoureux des étendues désertiques, des lumières et des hommes. Il n’aura de cesse, depuis lors, de voyager en Islande et dans les coins les plus reculés de cette île mystérieuse.

Ses voyages sont l’occasion de multiples échanges avec ce peuple fier ancré dans ses traditions. Il puise son inspiration dans les lumières, la recherche de l’émotion et ces rencontres uniques. Les conditions météorologiques en constant changement apportent des opportunités photographiques infinies.

Témoin privilégié de la beauté de ce pays, ses photographies nous font partager sa fascination de la vie insulaire, dure et chaleureuse à la fois. Elles reflètent la magnificence des paysages et la splendeur de cette contrée hors normes. Un véritable témoignage du quotidien de la vie rurale islandaise.

Cette exposition offre un regard monochrome sur une ruralité omniprésente dès que l’on sort des sentiers battus. À travers son regard artistique, Bruno Compagnon capture l’âme de l’Islande rurale et invite les visiteurs à ressentir l’essence même de ces contrées sauvages. L’exposition offre un voyage visuel où les silences parlent, où les ombres et les lumières racontent des histoires silencieuses, où chaque image révèle une émotion brute et sincère..

Parc du château de Flers

From Wednesday, November 15, 2023 to Sunday, March 10, 2024, as part of the Les Boréales festival devoted to Nordic culture in Normandy, Flers is hosting forty photographs (portraits and landscapes) by photographer Bruno Compagnon. The exhibition can be viewed outdoors on the large lawn of the château’s park.

Bruno Compagnon has been documenting the rural world with his images for over thirty years. This humanist photographer spent ten years as a photojournalist in the press before co-founding the SagaPhoto photographic agency in 2007. His photographs have been published in numerous national and international magazines, and he has also held exhibitions in Iceland and France.

Passionate about Iceland, he has found it an inexhaustible source of inspiration, capturing the island?s unique landscapes and rural life. His black and white images convey the beauty and authenticity of this fascinating country, reflecting the splendor of its landscapes and the warmth of its traditional culture.

Sveit, the soul of Iceland

« Sveit is a word that cannot be translated into any language other than Icelandic. Sveit is what connects you to the land, to history, to nature, to humanity… » Bill Holm

Photographer Bruno Compagnon’s first trip to Iceland in 2009 was a revelation. Discovering this island of 370,000 inhabitants, located at the edge of the Arctic Circle, was a real visual shock. He fell in love with the desert expanses, the lights and the people. Since then, he has continued to travel to Iceland and the remotest corners of this mysterious island.

His travels have given him the opportunity to meet this proud people steeped in tradition. He draws his inspiration from the light, the search for emotion and these unique encounters. The ever-changing weather conditions provide infinite photographic opportunities.

A privileged witness to the beauty of this country, his photographs share his fascination with island life, both harsh and warm. They reflect the magnificence of the landscapes and the splendor of this extraordinary land. A true testimony to the daily life of rural Iceland.

This exhibition takes a monochrome look at a rurality that is omnipresent whenever you step off the beaten track. Through his artistic eye, Bruno Compagnon captures the soul of rural Iceland, inviting visitors to experience the very essence of this wilderness. The exhibition offers a visual journey where silences speak, where light and shadow tell silent stories, where each image reveals a raw and sincere emotion.

Del miércoles 15 de noviembre de 2023 al domingo 10 de marzo de 2024, Flers acogerá cuarenta fotografías (retratos y paisajes) del fotógrafo Bruno Compagnon en el marco del festival Les Boréales dedicado a la cultura nórdica en Normandía. La exposición podrá contemplarse al aire libre en el césped principal del recinto del castillo.

Bruno Compagnon lleva más de treinta años documentando el mundo rural con sus imágenes. Este fotógrafo humanista pasó diez años como fotoperiodista en la prensa antes de cofundar la agencia fotográfica SagaPhoto en 2007. Sus fotografías se han publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales, y también ha realizado exposiciones en Islandia y Francia.

Apasionado de Islandia, ha encontrado en este país una fuente inagotable de inspiración, capturando los paisajes y la vida rural únicos de la isla. Sus imágenes en blanco y negro transmiten la belleza y autenticidad de este fascinante país, reflejando el esplendor de sus paisajes y la calidez de su cultura tradicional.

Sveit, el alma de Islandia

« Sveit es una palabra que no puede traducirse a otro idioma que no sea el islandés. Sveit es lo que te conecta con la tierra, con la historia, con la naturaleza, con la humanidad… » Bill Holm

El primer viaje del fotógrafo Bruno Compagnon a Islandia en 2009 fue una revelación. Descubrir esta isla de 370.000 habitantes, situada al borde del Círculo Polar Ártico, fue un auténtico shock visual. Se enamoró de las extensiones desérticas, las luces y la gente. Desde entonces, nunca ha dejado de viajar a Islandia y a los rincones más remotos de esta misteriosa isla.

Sus viajes le han dado la oportunidad de conocer y hablar con un pueblo tan orgulloso de sus tradiciones. Se inspira en la luz, la búsqueda de emociones y estos encuentros únicos. Las condiciones meteorológicas, en constante cambio, ofrecen infinitas oportunidades fotográficas.

Testigo privilegiado de la belleza de este país, sus fotografías comparten su fascinación por la vida isleña, dura y cálida a la vez. Reflejan la magnificencia de los paisajes y el esplendor de esta tierra extraordinaria. Un verdadero testimonio de la vida cotidiana de la Islandia rural.

Esta exposición ofrece una mirada monocroma a una vida rural omnipresente en cuanto uno se aleja de los caminos trillados. A través de su mirada artística, Bruno Compagnon capta el alma de la Islandia rural e invita a los visitantes a experimentar la esencia misma de estas tierras salvajes. La exposición ofrece un viaje visual donde los silencios hablan, donde la luz y la sombra cuentan historias mudas, donde cada imagen revela una emoción cruda y sincera.

Von Mittwoch, dem 15. November 2023, bis Sonntag, dem 10. März 2024, werden in Flers im Rahmen des Festivals Les Boréales, das der nordischen Kultur in der Normandie gewidmet ist, vierzig Fotografien (Porträts und Landschaften) des Fotografen Bruno Compagnon ausgestellt. Diese ist im Freien auf der großen Rasenfläche des Schlossparks zu sehen.

Bruno Compagnon dokumentiert mit seinen Bildern seit über dreißig Jahren die ländliche Welt. Der humanistische Fotograf verbrachte zehn Jahre als Fotoreporter bei der Presse, bevor er 2007 die Fotoagentur SagaPhoto mitbegründete. Seine Fotografien wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Magazinen veröffentlicht, und er hat auch Ausstellungen in Island und Frankreich realisiert.

Seine Leidenschaft für Island ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Er hat die einzigartigen Landschaften und das ländliche Leben der Insel eingefangen. Seine Schwarz-Weiß-Bilder vermitteln die Schönheit und Authentizität dieses faszinierenden Landes und spiegeln die Pracht seiner Landschaften und die Wärme seiner traditionellen Kultur wider.

Sveit, die Seele Islands

« Sveit ist ein Wort, das man nicht in eine andere Sprache als Isländisch übersetzen kann. Sveit ist das, was dich mit dem Land, der Geschichte, der Natur, der Menschheit verbindet… » Bill Holm

Die erste Reise des Fotografen Bruno Compagnon nach Island im Jahr 2009 war für ihn eine Offenbarung. Die Entdeckung dieser Insel mit 370.000 Einwohnern, die am Rande des Polarkreises liegt, ist ein echter visueller Schock. Er verliebt sich in die Wüstenlandschaften, das Licht und die Menschen. Seitdem reist er unaufhörlich nach Island und in die entlegensten Winkel dieser mysteriösen Insel.

Seine Reisen bieten ihm die Gelegenheit, sich mit diesem stolzen, in seinen Traditionen verwurzelten Volk auszutauschen. Seine Inspiration schöpft er aus dem Licht, der Suche nach Emotionen und den einzigartigen Begegnungen. Die sich ständig ändernden Wetterbedingungen bieten unendliche fotografische Möglichkeiten.

Als privilegierter Zeuge der Schönheit dieses Landes lassen uns seine Fotografien an seiner Faszination für das harte und gleichzeitig warme Inselleben teilhaben. Sie spiegeln die Großartigkeit der Landschaften und den Glanz dieses außergewöhnlichen Landes wider. Ein wahres Zeugnis des Alltags des isländischen Landlebens.

Diese Ausstellung bietet einen monochromen Blick auf eine allgegenwärtige Ländlichkeit, sobald man die ausgetretenen Pfade verlässt. Mit seinem künstlerischen Blick fängt Bruno Compagnon die Seele des ländlichen Islands ein und lädt die Besucher ein, die Essenz dieser wilden Gegenden zu spüren. Die Ausstellung bietet eine visuelle Reise, bei der die Stille spricht, Licht und Schatten stille Geschichten erzählen und jedes Bild eine rohe und ehrliche Emotion offenbart.

