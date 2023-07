Atelier sur la biodiversité – CPIE des Collines normandes Parc du château de Flers Flers, 20 août 2023, Flers.

Flers,Orne

Venez jouer à l’inspecteur-trice biodiversité, observer des indices tels que des nids, des plumes, des aliments mangés, des mues…et essayez de retrouver quel animal est passé par ici..

2023-08-20 14:30:00 fin : 2023-08-20 15:30:00. .

Parc du château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Come and play biodiversity detective, look for clues such as nests, feathers, food eaten, moults… and try to find out which animal has been here.

Ven a jugar a los detectives de la biodiversidad, busca pistas como nidos, plumas, alimentos ingeridos, mudas… e intenta averiguar qué animal ha estado aquí.

Spielen Sie Biodiversitätsinspektor/in, achten Sie auf Hinweise wie Nester, Federn, gefressene Nahrung, Häutungen…und versuchen Sie herauszufinden, welches Tier hier vorbeigekommen ist.

