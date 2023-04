Dimanche au parc – Viens m’embrasser de la Cie Bobainko Parc du Château de Flers Flers Catégories d’Évènement: Flers

Dimanche au parc – Viens m’embrasser de la Cie Bobainko Parc du Château de Flers, 16 juillet 2023, Flers. Pièce chorégraphique pour 7 interprêtes, mélant danse contemporaine et tango argentin. danseurs, 2 danseurs, un circassien, un musicien-chanteur, et des gens….

Choreographic piece for 7 performers, mixing contemporary dance and Argentine tango. dancers, 2 dancers, a circus artist, a musician-singer, and people… Pieza coreográfica para 7 intérpretes, mezcla de danza contemporánea y tango argentino. bailarines, 2 bailarinas, un artista de circo, un músico-cantante y gente… Ein choreografisches Stück für 7 Darsteller, das zeitgenössischen Tanz und argentinischen Tango miteinander verbindet. tänzer, 2 Tänzer, ein Zirkusartist, ein Musiker und Sänger und Menschen…

