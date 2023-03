Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas Drudas Catégories d’Évènement: Drudas

Haute-Garonne

Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas, 3 juin 2023, Drudas. Visite du Parc du Château de Drudas 3 et 4 juin Parc du château de Drudas Entrée libre, sur inscription A l’occasion de cette nouvelle participation aux Rendez-vous aux jardins, vous pourrez visiter le parc de 5 000m² où vous pourrez notamment admirer les Cèdres de l’Atlas. Ces arbres majestueux centenaire dont la projection au sol du houppier est de 32 m vous émerveillera. Les jardins ont fait partie d’un grand projet de réhabilitation de 2015 à 2017, en même temps que la rénovation du Château. Une zone de prairie sauvage aux pieds des Cèdres a été préservée pour favoriser la biodiversité des espèces. Un reportage photographique des travaux peut être consulté sur place. Parc du château de Drudas Le village, 31480, Drudas Drudas 31480 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534578888 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@chateaudedrudas.com »}] Parc privé de 5000 m2 réhabilité de 2015 à 2017 en même temps que le château du XVIIIe siècle. Un écrin sublime planté de fleurs et d’arbres, notamment un cèdre de l’Atlas centenaire, classé « Arbre remarquable de France » dont la projection au sol du houppier est de 32 m. Un reportage photographique des travaux peut être consulté sur place. de Toulouse, N 224, D 1 puis D 93, au village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Sylvain Ferrand

Détails Catégories d’Évènement: Drudas, Haute-Garonne Autres Lieu Parc du château de Drudas Adresse Le village, 31480, Drudas Ville Drudas Departement Haute-Garonne Lieu Ville Parc du château de Drudas Drudas

Évènements liés

Parc du château de Drudas Drudas Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drudas/

Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas 2023-06-03 was last modified: by Visite du Parc du Château de Drudas Parc du château de Drudas Parc du château de Drudas 3 juin 2023 Drudas Parc du château de Drudas Drudas

Drudas Haute-Garonne