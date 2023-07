Visite guidée du château de Courances Parc du château de Courances Courances Catégories d’Évènement: Courances

Essonne Visite guidée du château de Courances Parc du château de Courances Courances, 16 septembre 2023, Courances. Visite guidée du château de Courances 16 et 17 septembre Parc du château de Courances Château deux fois « Louis XIII », depuis 40 ans inscrits aux Monuments Historiques, nous vous proposons d’en découvrir son intérieur au cours d’une visite guidée et d’en apprendre davantage sur son histoire depuis le XVIIe siècle.

Durée de la visite : 1h Parc du château de Courances 13 rue du château 91180 Courances Courances 91490 Essonne Île-de-France https://www.domainedecourances.com Parking, A6, Sortie 13 Milly-la-Forêt, puis suivre Courances RER D jusqu’à Boutigny, puis taxi Train jusqu’à Fontainebleau-Avon, puis taxi Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Domaine de Courances Détails Catégories d’Évènement: Courances, Essonne Autres Lieu Parc du château de Courances Adresse 13 rue du château 91180 Courances Ville Courances Departement Essonne Lieu Ville Parc du château de Courances Courances

Parc du château de Courances Courances Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courances/