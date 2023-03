Visite découverte du parc du château de Cirey Parc du château de Cirey-sur-Blaise Cirey-sur-Blaise Catégories d’Évènement: Cirey-sur-Blaise

Visite découverte du parc du château de Cirey

2 – 4 juin

Parc du château de Cirey-sur-Blaise
33, rue Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, Haute-Marne, Grand Est

Tarif: Adulte/5€ – gratuit jusqu'à 17ans

Visite libre du parc avec un document en accompagnement.

Du château, on découvre la vallée de la Blaise. La rivière se double d'un canal de 800 m dont l'extrémité s'orne d'arbres remarquables : un tulipier, un cyprès chauve et de magnifiques platanes plantés à l'époque où François-Marie Arouet, dit Voltaire, séjournait en ces lieux.

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

