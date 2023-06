27ème Fête des Plantes au Château de Chavaniac Lafayette Parc du château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette, 3 juin 2023, Chavaniac-Lafayette.

27ème Fête des Plantes au Château de Chavaniac Lafayette 3 et 4 juin Parc du château de Chavaniac-Lafayette Entrée 1 jour 5 € (gratuit – de 18 ans) / Entrée weekend 8 €

Dans le cadre de la 20e édition des Rendez-vous aux jardins : venez découvrir la 27ème Fête des Plantes au Château de Chavaniac Lafayette.

Rendez-vous prisé des passionnés de plantes et de jardin avec plus de 4000 visiteurs et près de 70 exposants, Jardins Fruités propose cette année une nouvelle Fête 100% participative. Pépiniéristes spécialisés, déco de jardin, artisans, associations, programme d’animations sur les deux journées font de ce weekend vert…

Comment le jardinier(e) imagine ou rêve son jardin ?

Depuis les premières esquisses griffonnées sur le papier jusqu’aux mains dans la terre, de son entretien à la création de son cadre de vie…

Le public découvrira un nouvel espace pour se renseigner, apprendre sur tout ce qui touche de près ou de loin au jardin, le « Village des savoir-faire » dans lequel intervenants spécialisés et association pourront répondre à toutes ses questions ou besoin d’information.

Conférences / Ateliers / Animations / Visite jardins / Contes / Animations/ Enfants

Les jardins de Chavaniac Lafayette seront à l’honneur avec des visites accompagnées : Parc du Château classé « Jardin Remarquable » et sa nouvelle roseraie, nouveaux jardins du Conservatoire botanique national du Massif Central.

Renseignements pratiques :

Samedi 3 juin 10h00 à 18h00

Dimanche 4 juin 9h30 à 18h00

Le tarif donne accès à toutes les animations inclues dans le site sauf un supplément de 4€ pour la visite du Château

info@jardinsfruites.fr

https://www.jardins-fruites.fr

http://www.chateau-lafayette.com

https://www.cbnmc.fr/

facebook.com/jardins.fruites

07 81 28 01 42 (répondeur)

Restauration/Buvette sur place

Accès Handicapé (Parc et jardins, en partie)

Chiens non admis

Riche de près d’une centaine d’espèces d’arbres et d’arbustes dont de nombreuses essences nord américaines, le parc présente de beaux sujets âgés : sapins de Vancouver, marronniers à fleurs rouges, cèdres de l’Atlas, cyprès de Lawson, cyprès chauves, chênes rouges et chênes des marais, ginkgo, hêtres pourpres, métaséquoias, noyers communs et noyers noirs, mûriers blancs, thuyas géants… Parmi eux, le Chêne de Lafayette, âgé de trois siècles, et l’Arbre de la Lune présentent un intérêt historique particulier.

Les allées et les abords du château se colorent au gré des saisons d’abondantes floraisons et d’étonnants feuillages. Vinettiers, baguenaudiers, arbres de Judée, topiaires de buis, cornouillers, cotonéastres, fusains, hibiscus, mahonia, seringats, sumacs, sorbaires, spirées, lilas, viornes, azalées et rhododendrons conduisent ainsi le visiteur parmi un agréable dédale de formes et de parfums.

Ses points forts sont:

– Le Chêne de Lafayette, qui est un chêne pédonculé dont l’âge est évalué à 320 ans, à priori planté par la famille de Lafayette. Il apporte une forte valeur paysagère au parc et un ombrage agréable à proximité des grandes surfaces engazonnées.

– Le circuit hydraulique mis en place au début du XXème siècle par John MOFFAT : étang, piscine, cascade, château d’eau, bief, pompes,…

– La roseraie, récemment réhabilitée, surplombe le parc et offre la vue la plus intéressante sur le château et sa cour d’honneur… Parking

©jardinsfruités