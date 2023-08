visite commentée du parc arboré du château Parc du château de Charmes Charmes, 16 septembre 2023, Charmes.

Nous vous proposons la visite du parc accompagnés par le propriétaire du château, Louis-Michel CONNEN, qui présentera l’histoire de la renaissance du parc et des essences d’arbres qui la composent, dont un rare hêtre pleureur planté dans les années 1760 (+260 ans).

Le parc situé à l’arrière du château permet de profiter de 9000 m² d’espace verdoyant, recréé depuis le rachat de la propriété.

Le fameux hêtre pleureur présente d’emblée sa magnifique silhouette torturée tandis que d’autres arbres méritent également le détour.

Nous vous présenterons le dossier d’inscription de ce hêtre pleureur au patrimoine végétal nationnal et européen.

À découvrir également une bambouseraie et un mur de rempart du 15me

Une roseraie, créée en 2021, apporte également une touche de romantisme au parc.

Parc du château de Charmes 18, rue Jean Jaurès 02800 Charmes Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France Parc du château de Charmes (Aisne 02) possédant un hêtre pleureur planté dans les années 1760. (en reconstruction et remise en état après une très longue période « agricole »)

Louis-Michel CONNEN Château de Charmes 02