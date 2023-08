Patrimoine en action artistes et artisans du patrimoine vivant Parc du château de Charmes Charmes, 16 septembre 2023, Charmes.

Patrimoine en action artistes et artisans du patrimoine vivant 16 et 17 septembre Parc du château de Charmes Entrée libre dans le parc

Le château a invité cette année, pour les 40me journées européennes du patrimoine les artistes et artisans acteurs du patrimoine matériel et immatériel vivant.

Vous verrez donc en action:

• des tailleurs de pierres,

• des potiers

• des restaurateurs de mobiliers et livres,

• des luthiers (fabricant d’instruments de musique)

• des couturiers d’art,

• des peintres et aquarellistes au travail de création,

• des photographes traditionnels qui vous expliqueront les principes du développement photographique

• des photographes d’art qui vous montrerons les procédés alternatifs de tirage (cyanotypie…),

• des éditeurs et imprimeurs traditionnel

• une artistique-maquilleuse « art vivant »

• une fabricante de galettes bretonne qui vous présentera la culture traditionnelle du Sarazin (blé noir)

et bien d’autres encore.

En fonction du temps, les artistes et artisans se répartirons dans le parc et sous un chapiteau et diverses tonnelles.

Des jeux pour enfants seront installés dans le parc (jeux traditionnels et moins traditionnel, structure gonflable…)

Vous pourrez déguster également des traditionnelles crêpes bretonne sucrées (la famille CONNEN, propriétaire du château étant d’origine bretonne), ou vous désaltérer auprès de la buvette tenue par les amis du château de Charmes, qui assureront une restauration. Vous pourrez également soutenir l’association soit en adhérant à l’association, ou en achetant un teeshirt à l’emblème du château, des sacs, portes clés.

Vous pourrez également acquérir le « passeport du patrimoine » et devenir mécène de la sauvegarde du patrimoine.

Vous pouvez noter que l’association est pourvue d’un terminal carte bancaire.

Au cours de ses deux journées nous recevrons également la visite de propriétaires de véhicules anciens qui vous exposerons leur passion pour la mécanique (restauration, sauvegarde du patrimoine).

Venez nombreux nous soutenir dans la sauvegarde du château de Charmes et de son parc, Le Château date du 17me siècle (bâtis dans les années 1680).

Parc du château de Charmes 18, rue Jean Jaurès 02800 Charmes Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/ Parc du château de Charmes (Aisne 02) possédant un hêtre pleureur planté dans les années 1760. (en reconstruction et remise en état après une très longue période « agricole »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Louis-Michel CONNEN Château de Charmes 02