BROCANTE
34 Rue Philippe Martin
Parc du Château de Champigneulles
Champigneulles
Meurthe-et-Moselle

2023-09-17 06:00:00 06:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 18:00:00

Parc du Château de Champigneulles 34 Rue Philippe Martin

Champigneulles

Meurthe-et-Moselle . Brocante au parc du château de Champigneulles, dans un cadre de verdure et classé !

Sur l’édition 2022 nous avons eu plus de 220 exposants. Parking sur le même lieu.

Restauration / Buvette / Wc Public sur Place. Réservation pour les exposants par mail cdf-champigneulles@laposte.net +33 3 83 36 59 83 Parc du Château de Champigneulles 34 Rue Philippe Martin Champigneulles

