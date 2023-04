Visite du Parc du Château de Catuélan Parc du Château de Catuélan Hénon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite du Parc du Château de Catuélan Parc du Château de Catuélan, 3 juin 2023, Hénon. Visite du Parc du Château de Catuélan 3 et 4 juin Parc du Château de Catuélan Tarif : 2€ Visite du parc en terrasse avec perspective sur les paysages environnants. Parc du Château de Catuélan 91, château de Catuélan 22150 Hénon Bretagne Hénon 22150 Côtes d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089200 Catuélan est une demeure de Parlementaires, dont notamment celui qui fut Premier Président du Parlement de Bretagne de 1777 à 1790. Le parc en terrasses a été dessiné au XVIIIème siècle. Il a été simplifié à la fin du XIXème. Il offre une vue très étendue vers le sud et l’est. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Catuélan

