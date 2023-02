Visite libre de la ferronnerie d’apparat des jardins du château de Carrouges Parc du château de Carrouges, 2 juin 2023, Carrouges.

entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023

Parc du château de Carrouges Château de Carrouges, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie Depuis Alençon N12 puis D909 Depuis Argentan direction Flers puis D2 Depuis Bagnoles de l’Orne D916 A28 sortie Alençon A88 sortie Argentan

02 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr https://www.facebook.com/ChâteauDeCarrouges Un parc de dix hectares sert d’écrin au château de Carrouges entouré de douves en eau.

Le parc du château de Carrouges conserve d’exceptionnels ouvrages de ferronnerie du XVIIe siècle et ce n’est pas par hasard. De la fin du XVe siècle et jusqu’au XVIIe siècle, la Normandie est la première région sidérurgique de France et les seigneurs de Carrouges y tiennent une place remarquable. Ils furent de puissants maîtres de forge grâce à leur patrimoine forestier considérable. IIs étaient à la tête d’une dizaine d’établissements sidérurgiques, dont celui de Carrouges créé en 1540 qui comprenait haut-fourneau, affinerie et fenderie. La famille devait ainsi une grande partie de sa fortune à ses forges et le démontra en dressant d’opulentes et altières ferronnerie d’apparat, encore en place, dans le parc du château. La grille d’honneur et sa clôture, la grille du Midi, celle de la Bouvardière ou des Chanoines ont été façonnées avec du fer produit sur place. Ces grilles à la française symétriques et majestueuses, aux rinceaux de feuillage et de fleurs, furent commandées entre 1641 et 1648 par Jacques Le Veneur à Isaac Geslin, maréchal à Carrouges, sur les dessins de Jacques Groisil, sculpteur, sous la conduite de l’architecte Maurice Gabriel, d’Argentan. Ils sont aussi les auteurs à l’intérieur du château de petites pièces de serrurerie (targette des portes et fenêtres, serrures, clefs…) et de plaques de cheminées coulées dans les forges de la famille. La forge de Carrouges, exploitée avec des fortunes diverses, est restée active jusqu’en 1854.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

©CMN château de Carrouges