Ouverture du Parc de Caradeuc Parc du Château de Caradeuc Bécherel, 16 septembre 2023, Bécherel.

Ouverture du Parc de Caradeuc 16 et 17 septembre Parc du Château de Caradeuc Entrée au tarif habituel (7€ à partir de 15 ans).

Le Parc de Caradeuc sera ouvert au public le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Les visiteurs pourront librement flâner dans les allées arborées, se prendre en photo devant Philémon ou Diane, admirer le panorama sur la plaine de la Rance…

L’entrée est au tarif habituel, et comprend la remise d’un dépliant explicatif. Un dispositif d’audioguide par internet est également disponible via QR code.

Parc du Château de Caradeuc Caradeuc,35190, Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 24 84 05 09 http://www.caradeuc.com https://www.facebook.com/ParcDeCaradeuc/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089458 Le parc de Caradeuc s’étend sur 40 ha.

Il a été dessiné en 1898 par l’architecte-paysagiste Édouard André selon un style mixte / des parterres à la française devant la demeure de style régence du Procureur Général Louis-René de Caradeuc de la Chalotais qui en fit sa résidence de campagne, et de longues allées rectilignes ponctuées de fabriques et de statues le rattachent au style français alors que les vues panoramiques et les aménagements des prairies sont typiques des parcs paysagers.

On trouve des bassins d’eau devant la demeure alors que l’arrière offre un remarquable panorama sur la vallée de la Rance. La visite se poursuit dans les nombreuses allées rectilignes plantées d’essences variées.

Le parc possède un label concernant la gestion des bois : il s’agit de la certification PEFC. Bus n°96 / arrêt Bécherel centre / Le château de Caradeuc ne se visite pas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Parc de Caradeuc