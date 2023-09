L’Association « Enfants des deux rivières » fête ses 20 ans Parc du château de Campagne Campagne, 8 octobre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

L’Association « Enfants des deux rivières fête ses 20 ans ». Animations gratuites pour les enfants toute la journée..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Parc du château de Campagne Route de Saint Cyprien

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Enfants des deux rivières » association celebrates its 20th anniversary. Free entertainment for children all day.

La asociación « Enfants des deux rivières » celebra su 20º aniversario. Animación infantil gratuita durante todo el día.

Der Verein « Enfants des deux rivières fête ses 20 ans » (Kinder der zwei Flüsse feiern ihr 20-jähriges Bestehen). Kostenlose Animationen für Kinder den ganzen Tag über.

