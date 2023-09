Atelier jardinage Parc du château de Campagne Campagne, 30 septembre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Venez participer à 2 ateliers : concevoir son potager et création de lasagnes potagères..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Parc du château de Campagne Route de Saint Cyprien

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in 2 workshops: designing a vegetable garden and creating vegetable lasagne.

Ven a participar en 2 talleres: diseño de tu huerto y creación de lasaña vegetal.

Nehmen Sie an zwei Workshops teil: Gemüsegarten entwerfen und Gemüselasagne machen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère