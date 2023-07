Un soir au village Parc du Château de Campagne Campagne, 28 juillet 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Un spectacle sur la tradition des masques ivoiriens à vivre en famille..

2023-07-28

Parc du Château de Campagne Route de Saint Cyprien

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A show about the Ivorian mask tradition for the whole family.

Un espectáculo sobre la tradición de las máscaras marfileñas para toda la familia.

Eine Aufführung über die Tradition der ivorischen Masken, die man mit der ganzen Familie erleben kann.

