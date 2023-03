Surprises au jardin Parc du château de Buzet, 4 juin 2023, Buzet-sur-Baïse.

Surprises au jardin Dimanche 4 juin, 10h00 Parc du château de Buzet 18€, gratuit pour les -8 ans. Public : famille (enfants à partir de 6 ans), tout public.

Animation estivale tout public pour une initiation à l’illustration sur le thème des petits habitants du parc du château de Buzet (réels ou imaginaires) :

10h-12h : visite guidée du parc ;

12h-14h : pique-nique aux 2 cèdres ;

14h-16h : atelier d’initiation à l’illustration.

Parc du château de Buzet Au Château, 47160 Buzet-sur-Baïse Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-fabriquesdebuzet.fr/programmation/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-fabriquesdebuzet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 13 93 87 »}] Le parc du château de Buzet, jadis bourg castral de Haut Buzet (jusqu’au milieu du XIXe siècle), comprend 11 hectares de parc paysager mêlé à une partie forestière, le tout bientôt référencé refuge LPO. Le style du jardin s’apparente à un jardin anglo-chinois, dont les origines se situent autour de 1783, avec la présence de nombreuses fabriques, comprenant nymphées ou « grottes », pavillon de chasse, glacière, vivier, et bien sûr, le château lui-même. Le parc, non encore accessible au grand public, est géré depuis juillet 2019 par l’association « Château & Fabriques de Buzet » dont l’optique est de redonner l’accès à ce patrimoine. Parking en contrebas du château. L’accès se fait ensuite à pieds (10 minutes de marche). Accessibilité : merci de nous indiquer si vous souffrez d’un handicap afin de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour vous acceuillir dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

