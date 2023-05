Yoga aux sons de la Nature au château de Bussy-Rabutin Parc du château de Bussy-Rabutin, 3 juin 2023, Bussy-le-Grand.

Yoga aux sons de la Nature au château de Bussy-Rabutin 3 et 4 juin Parc du château de Bussy-Rabutin 8 € par adulte | Gratuit – 26 ans | 30 places disponibles par séance

Et si à l’occasion de la vingtième édition des Rendez-vous aux jardins, vous vous reconnectiez à la Nature et ses multiples mélodies grâce à une séance d’initiation au Yoga ?

Annette Dulion, professeur de yoga et apicultrice, vous propose une séance exceptionnelle de yoga dans le parc et jardin du château.

Cette séance sera l’occasion d’un moment de retour vers soi, d’exercices préparatoires d’assouplissement et de renforcement physique favorisant le lâcher prise du corps et de l’esprit.

La paix environnante et surtout les mille et unes mélodies du parc accompagneront avec bonheur cette pratique et permettra d’ accéder à une sensation de calme et de sérénité.

À noter :

Matériel à apporter : tapis, coussin de méditation, vêtements souples.

Inscription souhaitée par mail ou par téléphone.

Annulation en cas de très mauvais temps.

Parc du château de Bussy-Rabutin 12 rue du château 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 96 00 03 http://bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr/

Le château de Bussy-Rabutin est entouré d'un domaine de 35 ha composé de forêts, d'allées cavalières mais aussi d'un labyrinthe, de jeux d'eau, et d'un jardin régulier. Labélisé au titre de « Jardin Remarquable », le magnifique jardin régulier a été restauré en 1990 dans un état XVIème-XVIIème siècles. Il comporte des pièces d'eau, des cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées en étoile. La terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers, de pivoines arbustives et de fleurs vivaces. Des statues de personnages mythologiques agrémentent l'ensemble. Le parc conserve également un rucher, des glacières, un colombier et un verger À 8 km de Venarey-les-Laumes / Gare TGV à 15 km (Montbard) / Dispositions partielles et parking pour personnes à mobilité réduite / Accès autorisé aux animaux en laisse.

