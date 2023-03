Le grand parc paysager du Château de Brissac Parc du château de Brissac, 2 juin 2023, Brissac-Quincé.

Devant les façades monumentales du château s’étendent les perspectives majestueuses d’un grand parc paysager qui a su conserver les éléments forts de sa composition. Un ruisseau alimente une pièce d’eau au pied de la forteresse, un bois de chênes verts recouvre les pentes de la colline dominée par un temple d’ordre dorique digne des parcs anglais de Capabilité Brown et une piste d’entrainement de galopeurs rappelle les liens des Brissac avec le Jockey Club.

Chemins de sous-bois, allées du bord de l’eau, passages engazonnés, autant d’invitations à la promenade pour découvrir ici un mausolée néo-classique, là une cascade à enrochement ou encore, au pied de la rivière Aubance, le vignoble très ancien du domaine.

Parc du château de Brissac Château de Brissac, Brissac-Quincé, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Brissac-Quincé 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 91 22 21 http://www.brissac.net Les aménagements réalisés dans le parc de Brissac par Jeanne Say,Marquise de Brissac, et le paysagiste René-Edouard André à l’extrême fin du XIX° siècle devaient permettre aux hôtes du château de profiter de tous les agréments liés à la promenade. D’un modeste ruisseau est née une pièce d’eau avec îles et cascades artificielles que franchissent des ponts de pierre ou de bois, de nouvelles perspectives furent ouvertes offrant au regard depuis le perron d’entrée et les fenêtres du salon de larges vues vers les lointains agricoles et forestiers. Aujourd’hui, cinq promenades à thème aux tonalités romantiques, et qui ont pour nom » La vigne des cinq siècles », » La promenade du pont rouge », » l’allée de Gilles », « la promenade du Mausolée », « la maison du jardinier » sont proposées aux visiteurs. A 87 sortie Brissac – A 11 et A 85 sortie Angers – D 748 5€ plus de 16 ans

