Visite du jardin 3 et 4 juin Parc du château de Braine-le-Château

Le parc du Château des Comtes de Hornes est classé depuis 1989 . Le château, dans son écrin de verdure avec ses tours “rudes et sévères”, ses pièces d’eau et son parc de six

hectares est considéré par beaucoup comme “le plus bel ornement de la vallée du Hain” .

Construit par les seigneurs de Trazegnies, le château et son parc ont appartenu successivement aux familles de Hornes (15e S), Tours et Taxis (18e s .) et Robiano (19e S .), ancêtre du propriétaire actuel .

Deux arbres historiques méritent plus particulièrement le détour: l’If de la décapitation, planté par Martin de Hornes en 1568 et le platane à feuilles d’érable, offert, au 18e S ., par le duc de Choiseul, ministre de Louis XV .

Ce parc privé est exceptionnellement accessible lors d’activités ponctuelles organisées par le Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château asbl (RSI)

Activité proposée :

Visites guidées à 14h-15h-16h samedi et dimanche

NOTE : Accès PMR difficile sur les pelouses. Chiens admis si tenus en laisse. Pas de visite libre ni d’accès au château.

Adulte : 2€ adulte – gratuit-12 ans et art.27

Parc du château de Braine-le-Château Grand’Place • 1440 Braine-le-Château Braine-le-Château 1440 Braine-le-Château Nivelles Brabant wallon 02 366 93 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

