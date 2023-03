Visite libre du parc du Domaine de Bois-Héroult Parc du château de Bois-Héroult Bois-Héroult Catégories d’Évènement: Bois-Héroult

Visite libre du parc du Domaine de Bois-Héroult 2 et 3 juin Parc du château de Bois-Héroult 2€ (visite libre du parc), 6€ (parc + visite guidée du Grand Commun) 10€ (parc + visite guidée du Grand Commun et des parties classées du RDC du Château), gratuit <15 ans, 50% de réduction pour les habitants de Bois-Héroult. Visite du domaine de Bois-Héroult et de son parc à travers les siècles, grâce à la réalité virtuelle avec l'Histopad, à la découverte de son évolution face aux changements climatiques. Visite libre du parc de 22 hectares (ISMH) avec guide papier ou histopad ( tablettes qui permettent de voir l'évolution du Domaine à travers les siècles) ; vous pourrez vous promener à travers ses jardins à la française, profiter de belles perspectives, de beaux arbres bicentenaires, d' un théâtre de verdure, des massifs d'hydrangéas et d'une très belle roseraie.

L’histopad vous permettra de visualiser en réalité virtuelle l’évolution du domaine, de son architecture, de l’organisation de ses jardins à travers les siècles, telle qu’elle a été reconstituée gràce aux plans anciens du Domaine que vous pourrez admirer dans la salle des plans du Grand Commun.

Cette visite vous permettra de visualiser les mesures prises par les propriétaires du Domaine pour organiser la musique du jardin.

Au cours de la visite du parc vous pourrez découvrir les extérieurs des nombreux bâtiments du Domaine et développer vos connaissance sur l’architecture normande typique du XVIIIe ciècle: Château, Grand Commun , Colombier, Vieux Manoir, Ferme, Roseraie … (ISMH ou fondation du patrimoine),

Vous pourrez également faire une visite commentée (aux tarifs habituels) du Grand Commun avec sa bibliothèque Gabriel de Broglie qui rassemble près de 7000 ouvrages présentant toutes les formes d’art dans le monde ( peinture, sculpture, photographie, architecture…et vous invitant aux voyages, et sa salle des plans, ainsi que des salons et éléments classés à l’intérieur du château.

Attention le Domaine participe à l'opération uniquement les vendredi 2 et samedi 3 juin – fermé le dimanche 4 juin comme tous les dimanches Parc du château de Bois-Héroult Domaine de Bois-Héroult, 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult, Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie Parc à la française avec divers jardins « en chambre » dans un espace naturel boisé de plus de 22 hectares, récemment rénové avec belles perspectives. 4 km de Buchy

