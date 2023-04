Visite libre du parc du château de Bizy Parc du château de Bizy Vernon Catégories d’Évènement: Eure

Visite libre du parc du château de Bizy

2 – 4 juin

5€, gratuit <7 ans.

Découverte du parc du château.

Parc du château de Bizy
Château de Bizy, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon
Vernon 27200 Eure Normandie
02 32 51 00 82
http://www.chateaudebizy.com

Le parc du château de Bizy sont composés de différents espaces à découvrir dont l'élément majeur sont les fontaines du XVIIIe s mises en valeur dans une perspective. La promenade de Venus est un ancien jardin à la française qui permet d'accéder au parc à l'anglaise aménagé par le dernier roi des français Louis-Philippe au XIXè s. Au fond du parc, un jardin potager a été reconstitué récemment devant les portes de l'ancienne vacherie du Baron Schikler.

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

