Découvertes gastronomiques au Parc et Château de Beauregard à Cellettes

Parc du Château de Beauregard
Cellettes, 1 mai 2023, Cellettes.

Cellettes,Loir-et-Cher

Découvertes gastronomiques au Parc et Château de Beauregard à Cellettes. Après la visite des lieux, un accès privilégié vous est réservé pour une animation oenologique basée sur la

découverte des vins de Loire autour d’une dégustation de produits du terroir uniques..

Jeudi 2023-05-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-11-04 . EUR.

Parc du Château de Beauregard

Cellettes 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Gastronomic discoveries at the Park and Castle of Beauregard in Cellettes. After the visit of the place, a privileged access is reserved for you for an oenological animation based on the

discovery of Loire wines around a tasting of unique local products.

Descubrimientos gastronómicos en el Parc et Château de Beauregard en Cellettes. Tras la visita del lugar, se le reserva un acceso privilegiado para una animación enológica basada en el

descubrimiento de los vinos del Loira en torno a una degustación de productos locales únicos.

Gastronomische Entdeckungen im Parc et Château de Beauregard in Cellettes. Nach der Besichtigung des Geländes ist Ihnen ein privilegierter Zugang zu einer önologischen Animation vorbehalten, die sich auf die

entdeckung der Loire-Weine rund um eine Verkostung von einzigartigen Produkten aus der Region.

