Venez découvrir cette exposition : une épopée humaine et industrielle en plein air Parc du château d’Albinhac Brommat Brommat Catégories d’Évènement: Aveyron

Brommat Venez découvrir cette exposition : une épopée humaine et industrielle en plein air Parc du château d’Albinhac Brommat, 16 septembre 2023, Brommat. Venez découvrir cette exposition : une épopée humaine et industrielle en plein air 16 et 17 septembre Parc du château d’Albinhac Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’épopée humaine et industrielle liée à la construction des grands barrages de la Truyère dans cette exposition. Parc du château d’Albinhac Le Bourg, 12600 Brommat Brommat 12600 Aveyron Occitanie Le parc du château d’Albinhac a été conçu selon un plan en forme d’équerre, avec des extrémités côté cour ornées de poivrières sur culot. Du côté extérieur, les ailes du château sont accompagnées de tours rondes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Commune de Brommat Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Brommat Autres Lieu Parc du château d'Albinhac Adresse Le Bourg, 12600 Brommat Ville Brommat Departement Aveyron Lieu Ville Parc du château d'Albinhac Brommat

Parc du château d'Albinhac Brommat Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brommat/

Venez découvrir cette exposition : une épopée humaine et industrielle en plein air Parc du château d’Albinhac Brommat 2023-09-16 was last modified: by Venez découvrir cette exposition : une épopée humaine et industrielle en plein air Parc du château d’Albinhac Brommat Parc du château d'Albinhac Brommat 16 septembre 2023