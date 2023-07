Atelier yoga famille Parc du château Coulonges-sur-l’Autize, 2 septembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

« Bulle de Yoga », en collaboration avec l’association « A chacun son rythme » propose des ateliers découverte du yoga parent / enfant. Dans le parc du château :

Les 22 juillet, 5 août et 2 septembre à 10 H 30. Durée 45 mn.

Enfant jusqu’à 10 / 11 ans sous la responsabilité du parent qui regarde ou participe. Directement sur l’herbe ou apportez une serviette, natte ou tapis. Bienfaits du yoga chez les enfants : Equilibre ; motricité et coordination ; confiance en soi ; gestion des émotions ; créativité ; canaliser son énergie …

Edwige de « Bulle de Yoga » est professionnelle de la petite enfance, formée aux situations de handicap, enseignante de yoga pour enfants certifiée.

Pendant la séance : apprendre à se poser, petits jeux pour écouter et sentir sa respiration / petit voyage autour d’un conte et découverte de postures faciles à faire avec son parent, seul ou en groupe / relaxation

Gratuit.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 11:30:00. EUR.

Parc du château

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



« Bulle de Yoga », in collaboration with the association « A chacun son rythme », offers parent/child yoga discovery workshops. In the château grounds:

July 22, August 5 and September 2 at 10.30 am. Duration: 45 min.

Children up to 10 / 11 years of age under the responsibility of the parent watching or participating. Directly on the grass or bring a towel, mat or mat. Benefits of yoga for children : Balance; motor skills and coordination; self-confidence; emotional management; creativity; channelling energy…

Edwige from « Bulle de Yoga » is an early childhood professional, trained in disability issues, and a certified yoga teacher for children.

During the session: learning to pose, little games to listen and feel your breathing / short journey around a story and discovery of easy postures to do with your parent, alone or in a group / relaxation

Free

« Bulle de Yoga », en colaboración con la asociación « A chacun son rythme », propone talleres de descubrimiento del yoga para padres e hijos. En el recinto del castillo:

22 de julio, 5 de agosto y 2 de septiembre a las 10.30 h. Duración: 45 minutos.

Niños de hasta 10 / 11 años bajo la responsabilidad del padre que observa o participa. Directamente en el césped o traer una toalla, esterilla o colchoneta. Beneficios del yoga para los niños : Equilibrio; motricidad y coordinación; confianza en sí mismos; gestión emocional; creatividad; canalización de la energía…

Edwige de « Bulle de Yoga » es una profesional de la primera infancia, formada en temas de discapacidad, y profesora titulada de yoga para niños.

Durante la sesión: aprender a tranquilizarse, pequeños juegos para escuchar y sentir la respiración / un pequeño viaje alrededor de un cuento y descubrimiento de posturas fáciles para hacer con los padres, solos o en grupo / relajación

Gratis

« Bulle de Yoga » bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein « A chacun son rythme » Workshops zur Entdeckung von Yoga für Eltern und Kinder an. Im Park des Schlosses :

Am 22. Juli, 5. August und 2. September um 10:30 Uhr. Dauer: 45 Minuten.

Kinder bis 10 / 11 Jahre unter der Verantwortung des zuschauenden oder teilnehmenden Elternteils. Direkt auf dem Gras oder bringen Sie ein Handtuch, eine Matte oder einen Teppich mit. Vorteile von Yoga bei Kindern: Gleichgewicht; Motorik und Koordination; Selbstvertrauen; Umgang mit Emotionen; Kreativität; Energie kanalisieren …

Edwige von « Bulle de Yoga » ist Fachkraft für Kleinkinderbetreuung, ausgebildet für Behindertensituationen und zertifizierte Lehrerin für Kinderyoga.

Während der Sitzung: Lernen, sich niederzulassen, kleine Spiele, um den Atem zu hören und zu spüren / kleine Reise um ein Märchen herum und Entdeckung von einfachen Haltungen, die man mit seinem Elternteil, allein oder in der Gruppe machen kann / Entspannung

Kostenlos

