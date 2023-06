Visite guidée « Au fil de l’eau », cinéma plein air Parc du Château Coulonges-sur-l’Autize, 21 juillet 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Le 15e cinéma plein air, c’est dans un mois tout pile !

–> 19h30 | Visite guidée gratuite inédite « Au fil de l’eau »

Visite organisée par le comité des fêtes avant le cinéma de plein air. Avec Stendy,

habitant bénévole, parcourez l’histoire de Coulonges-sur-l’Autize au fil de son

patrimoine lié à l’eau : lavoirs, tanneries, bains-douches … |

RDV devant le centre cantonal, rue de l’épargne | Sur réservation obligatoire https://colibris.link/vgeau23

–> 22h | Projection gratuite du film « Mystère » | Parc du château, ou Espace Colonica en cas de mauvais temps | Apportez votre siège pliant

Renseignements : Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize »..

Parc du Château Rue de l’épargne

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 15th open-air cinema is just one month away!

–> 7.30pm | Free guided tour « Au fil de l’eau » (« Along the water »)

Visit organized by the Comité des fêtes before the open-air cinema. With Stendy,

volunteer resident, explore the history of Coulonges-sur-l?Autize through its

water-related heritage: washhouses, tanneries, shower baths?

RDV in front of the center cantonal, rue de l’épargne | Booking essential https://colibris.link/vgeau23

–> 22h | Free screening of the film « Mystère » | Parc du château, or Espace Colonica in case of bad weather | Bring your own folding seat

More info Facebook » Comité des fêtes de Coulonges sur l?Autize « .

Falta un mes para la 15ª edición del cine al aire libre

–> 19.30 h | Visita guiada gratuita « Au fil de l’eau » (« A orillas del agua »)

Visita organizada por el Comité des fêtes antes del cine al aire libre. Con Stendy

residente voluntario, explore la historia de Coulonges-sur-l’Autize a través de su patrimonio relacionado con el agua

patrimonio vinculado al agua: lavaderos, curtidurías, duchas, etc

RDV frente al centro cantonal, rue de l’épargne | Imprescindible reservar https://colibris.link/vgeau23

–> 22h | Proyección gratuita de la película « Mystère » | Parc du château, o Espace Colonica en caso de mal tiempo | Traiga su propio asiento plegable

Para más información Facebook » Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize « .

Das 15. Open-Air-Kino findet in genau einem Monat statt!

–> 19:30 Uhr | Kostenlose, neuartige Führung « Am Wasser entlang »

Vom Festkomitee organisierte Führung vor dem Freiluftkino. Mit Stendy,

einem ehrenamtlichen Einwohner, können Sie die Geschichte von Coulonges-sur-l’Autize anhand seines Wassers nachvollziehen

die Geschichte der Stadt ist geprägt vom Wasser: Waschhäuser, Gerbereien, Duschbäder usw. |

RDV vor dem Centre cantonal, rue de l’épargne | Mit obligatorischer Reservierung https://colibris.link/vgeau23

–> 22 Uhr | Kostenlose Vorführung des Films « Mystère » | Schlosspark, oder Espace Colonica bei schlechtem Wetter | Bringen Sie Ihren Klappsitz mit

Informationen: Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

