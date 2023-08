Hilaire patate et Violette la baigneuse, un couple de géants parc du château Coquelle Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Hilaire patate et Violette la baigneuse, un couple de géants parc du château Coquelle Dunkerque, 17 septembre 2023, Dunkerque. Hilaire patate et Violette la baigneuse, un couple de géants Dimanche 17 septembre, 11h00 parc du château Coquelle entrée libre Hilaire patate et Violette la baigneuse, un couple de géants

Ils ont fêté leurs quinze ans de mariage en janvier 2023 et ils sont présents au sein du parc du château Coquelle pour vous raconter leur histoire en compagnie de la géante la Gourdasse, une demoiselle faite de bouchons. parc du château Coquelle rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

