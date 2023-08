« Souvenirs, souvenirs » parc du château Coquelle Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

« Souvenirs, souvenirs » 16 et 17 septembre parc du château Coquelle Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Durée : 1 heure

Rendez-vous Parc du château Coquelle

Les guinguettes de Rosendaël… des lieux mythiques ; leur histoire, celle du quartier de la Tente Verte et de la vie de ses habitants racontée lors d’une balade avec Catherine Drinkebier-guide conférencière.

Tout public

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

