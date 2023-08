Léonard et Victoria, une nouvelle génération de géants parc du château Coquelle Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Léonard et Victoria, une nouvelle génération de géants parc du château Coquelle Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Léonard et Victoria, une nouvelle génération de géants Samedi 16 septembre, 14h00 parc du château Coquelle Les Pirates de Rosendaël ont donné naissance à une nouvelle génération de géants, les éco-géants. Leurs matières premières (bois, étoffe, roulettes…) sont récupérées sur des chantiers. Une rencontre s’impose pour échanger avec les membres de l’association sur leur démarche et sur les étapes de création de ces géants. parc du château Coquelle rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

