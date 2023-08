Découverte du patrimoine arboré parc du château Coquelle Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Découverte du patrimoine arboré 16 et 17 septembre parc du château Coquelle

Visite commentée par la Direction qualité de vie environnement Ville de Dunkerque / CUD

Rendez-vous devant le grand escalier du Château Coquelle

Durée : 1 heure 30

Nous avons l’impression de connaître parfaitement sur le bout des yeux tous les recoins et raccourcis de notre espace urbain. Et pourtant, nombreux et invisibles, immobiles et majestueux, les arbres font aussi partie de notre quotidien et nous les côtoyons sans les voir. Ils sont là néanmoins, insensibles au vrombissement de la ville, déployant inlassablement leur vie tranquille au fil des saisons. Ils sont là depuis longtemps, ayant souvent connu le grand-père au même âge que le petit-fils et regarderont probablement tout aussi passivement les trois ou quatre prochaines générations de ces humains pressés. Le splendide château Coquelle est sorti de terre entre 1902 et 1907, le parc qui l’entoure aussi. Nous pouvons estimer que certains arbres sont toujours là, debout et en pleine forme du haut de leurs 135 ans !

parc du château Coquelle rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00