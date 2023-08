Un parc et des artistes parc du château Coquelle Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Un parc et des artistes parc du château Coquelle Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Un parc et des artistes 16 et 17 septembre parc du château Coquelle sur réservation Exposition – atelier

Les peintres de l’association les artistes indépendants des Hauts de Flandre exposent sur le patrimoine dunkerquois et proposent un atelier pour les enfants « Dessine ton parc ».

Pour tous, le céramiste Bernard Burghgraeve anime un atelier raku, une technique d’émaillage de la céramique japonaise.

Sur réservation pour l’atelier raku

Jauge par atelier : 10 personnes. parc du château Coquelle rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 62 22 18 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu parc du château Coquelle Adresse rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville parc du château Coquelle Dunkerque latitude longitude 51.03998;2.4102

parc du château Coquelle Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/