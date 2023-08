Géants d’ici et d’ailleurs parc du château Coquelle Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Géants d'ici et d'ailleurs 16 et 17 septembre parc du château Coquelle Dunkerque entré libre Exposition – animation

Exposition de l’école des géants sur les géants classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et les géants du monde entier, en présence de la géante portée Flandrine.

Tout public parc du château Coquelle rue Félix Coquelle 59 240 Dunkerque

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

